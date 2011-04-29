Цього року для шкіл області планується придбати 10 автобусів
10:01, 29 квітня 2011Харьків
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В рамках програми «Шкільний автобус»
Харків. 29 квітня. УНІАН. Цього року для шкіл Харківської області планується придбати 10 автобусів.
Про повідомляє сайт облдержадміністрації з посиланням на начальник Головного управління освіти і науки Роман ШАПОВАЛА.
Техніка буде закуплена в рамках програми «Шкільний автобус». У 2010 році таким способом Харківська область отримала 5 одиниць транспорту, повідомив Р.ШАПОВАЛ.
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