У Харкові під час пожежі загинули дві жінки
11:39, 29 квітня 2011Харьків
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Горіла квартира на 9-му поверсі
Харків. 29 квітня. УНІАН. У Харкові під час пожежі у квартирі загинули двоє жінок.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного Управління МНС України у Харківській області, тіла загиблих були виявлені під час гасіння пожежі в однокімнатній квартирі на останньому поверсі дев’ятиповерхового будинку.
Наразі причина виникнення пожежі встановлюється.
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