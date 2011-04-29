У Харкові під час пожежі загинули дві жінки

Харків. 29 квітня. УНІАН. У Харкові під час пожежі у квартирі загинули двоє жінок.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного Управління МНС України у Харківській області, тіла загиблих були виявлені під час гасіння пожежі в однокімнатній квартирі на останньому поверсі дев’ятиповерхового будинку.

Наразі причина виникнення пожежі встановлюється.