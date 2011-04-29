Партія регіонів перевірить інформацію, що в Харкові студентів нібито заганяють до її лав – заява

Харків. 29 квітня. УНІАН. Центральна контрольна комісія Партії регіонів перевірить інформацію ЗМІ, що в одному з харківських університетів нібито змушують студентів вступати до лав ПР.

Про це йдеться в заяві прес-служби Партії регіонів, переданій УНІАН.

Як зазначається в заяві, «нині масовий прийом до Партії регіонів завершено. Як зазначив у одному з останніх інтерв’ю перший заступник голови Партії регіонів Володимир РИБАК, зараз, навпаки, ведеться жорсткий відбір за моральними та діловими якостями з тих, хто хоче стати членом ПР».

За інформацією у прес-службі, «сьогодні Партія регіонів - одна з найбільших у Європі. Ми маємо близько півтора мільйона членів».

«Тому Партія регіонів не зацікавлена в адміністративному тиску на громадян з метою спонукання до вступу. Випадок у Харкові схожий на провокацію. Однак Центральна контрольна комісія проведе ретельну перевірку інформації ЗМІ», - зазначає прес-служба Партії регіонів.