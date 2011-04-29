Металіст зіграє з Карпатами на оновленому стадіоні «Динамо»

Харків. 29 квітня. УНІАН. Сьогодні група DCH Олександра Ярославського завершила перший етап реконструкції харківського стадіону «Динамо».

Роботи були закінчені згідно з графіком - за день до проведення матчу «Металіст»-«Карпати» (30 квітня, 16.00), повідомляє прес-служба DCH.

Зазначається, що в рамках першого етапу модернізації стадіону «Динамо» були встановлені пластикові сидіння на трибунах, а також здійснена попередня реставрація газону. Отримані дозволи від пожежної служби, санепідемстанції, медичних інстанцій та інших служб на проведення ігор, триває продаж квитків. У зв`язку з меншою кількістю місць на «Динамо» порівняно з ОСК «Металіст» пріоритет мають власники абонементів на ігри ФК «Металіст», а також офіційні уболівальники клубу.

Як повідомлялося раніше, ігри національної першості з футболу «Металіст» - «Карпати» (30.04.2011) та «Металіст» - Іллічівець» (15.05.2011) перенесені на стадіон «Динамо» у зв`язку з плановою реконструкцією футбольного поля ОСК «Металіст». На домашній арені клубу сьогодні проходить установка систем дренажу та аерації газону. Подальша співпраця «Металіста» і товариства «Динамо» має на увазі організацію на динамівському стадіоні ігор дублюючих та молодіжних складів ФК «Металіст», а також створення філії Дитячої футбольної академії «Металіст».