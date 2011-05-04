Священики з харківської єпархії УАПЦ відслужили панахиду в Чорнобилі (фото)

Харків. 4 травня. УНІАН. Священики Київського деканату Харківсько-Полтавської єпархії Української автокефальної православної церкви (УАПЦ) відслужили панахиду за загиблими під час ліквідації Чорнобильської аварії пожежними.

Як передає кореспондент УНІАН, отці Дмитро ПРИСЯЖНИЙ, Назарій МОМОТЮК та Максим СТРИХАР у місті Чорнобиль поруч із місцевою частиною МНС, де стоїть пам’ятник пожежним, котрі найперші прибули на ліквідацію аварії, відслужили молебінь та поклали до монументу вінок.

Також священики відвідали кладовища навколишніх до Чорнобиля сіл Теремці, Ладижичі та Паришів, де разом із відселеними місцевими мешканцями відслужили панахиду.

За словами отця Дмитрія, священики Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ із 1999 року щороку відвідують цвинтарі в Чорнобильській зоні відчуження.

«Цього року привезли навіть «Благодатний вогонь» із Єрусалима», - наголосив він.

На подорож святих отців поблагословив архієпископ Харківський і Полтавський (УАПЦ) Ігор ІСІЧЕНКО.

Фото Юрія ЛАРІНА