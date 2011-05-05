На Харківщині довкіллю завдано шкоди на 21,5 млн. грн.

Харків. 5 травня. УНІАН. На Харківщині Державна екологічна інспекція протягом січня-березня 2011 р. виявила завданої довкіллю шкоди на суму понад 21,5 млн. грн.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Державної екологічної інспекції в Харківській області, більша частина збитків – 20,8 млн. грн. – це шкода, заподіяна земельним ресурсам (засмічення та забруднення земель).

У цілому спеціалісти Держекоінспекції протягом 1 кварталу провели 695 перевірок дотримання вимог природоохоронного законодавства, з яких 18 перевірок - на екологічно небезпечних об’єктах.

За порушення законодавства про охорону довкілля 468 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності. Загальна сума накладених штрафів дорівнює майже 142 тис. грн.

За порушення законодавства про відходи діяльність 11 суб’єктів господарювання була частково або повністю призупинена. Через недотримання законодавства про охорону атмосферного повітря призупинена виробнича діяльність 6 суб’єктів господарювання.

14 матеріалів перевірок передано у правоохоронні органи.