Директор держпідприємства «нагрів» державу на понад 7,4 млн. грн.

Харків. 11 травня. УНІАН. Працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили директора державного підприємства, який завдав державі збитки на суму понад 7,4 млн. грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, цей керівник у 2010 році за завищеними цінами закупив обладнання для спеціалізованих вагонів.

Міжрайонною транспортною прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 «Зловживання владою або службовим становищем» Кримінального кодексу України.

Як стало відомо кореспонденту УНІАН із власних джерел, справу порушено стосовно керівника панютинського ДП "Укрспецвагон", що в Лозівському районі.