Прикордонникам збільшать зарплату

Харків. 11 травня. УНІАН. Із 1 червня 2011 р. всім працівникам Державної прикордонної служби України (ДПСУ) буде підвищене матеріальне забезпечення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Харкові під час урочистої церемонії передачі нової техніки прикордонникам Східного регіонального управління ДПСУ сказав Голова Державної прикордонної служби України, генерал армії України Микола ЛИТВИН.

Він підкреслив, що збільшення зарплат прикордонників стало можливе завдяки кількісному зменшенню керівного апарату ДПСУ та раціональному використанню коштів державного бюджету.

«Зараз у зв’язку із реформуванням зменшили центральний апарат, регіональний, зараз підійшли до підрозділів забезпечення. Таким чином у нас іде збільшення заробітної плати, а потім нарахування. Первинно це 150, 180, 200 гривень. Це кожному, а там уже від вислуги будуть іти нарахування», - сказав М.ЛИТВИН.

