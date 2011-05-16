У Харкові 95% трамваїв підлягають списанню - облстат

Харків. 16 травня. УНІАН. У Харкові 94,8% трамваїв відпрацювали свій амортизаційний термін і підлягають списанню.

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні статистики в Харківській області.

Також, за даними областату, відпрацювали свій амортизаційний термін і підлягають списанню 62,5% тролейбусного парку КП «Міськелектротранс».

Середній вік трамваїв сягає 26,8 років, тролейбусів – 13,1 року.

Довідка УНІАН. Перевезення пасажирів у Харкові здійснюють 1 трамвайне і 2 тролейбусних депо на 14 трамвайних і 25 тролейбусних маршрутах. Щоденно на маршрути виїздить 381 одиниця трамваїв і тролейбусів. Виконання графіку руху трамваїв становить 87,1%, тролейбусів – 90,9%.

У цілому наземний електричний транспорт перевозить 34,2% від загального обсягу пасажирських перевезень у Харкові. Щоденно наземним електричним транспортом у обласному центрі користуються близько 467 тис. пасажирів, із них більше половини – безплатно.