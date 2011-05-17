Інцидент із побиттям стюардів у Києві перебуває в полі зору УЄФА – Лубківський

Харків. 17 травня. УНІАН. Інцидент із побиттям динамівськими футбольними фанатами стюардів 11 травня під час матчу 1/2 Кубка України з футболу «Динамо» - «Арсенал» на стадіоні «Динамо» ім. В.Лобановського в Києві перебуває в полі зору Європейської спілки футбольних асоціацій (УЄФА).

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Місцевого організаційного комітету «Євро-2012 Україна» Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ повідомив на прес-конференції в Харкові, говорячи про проблеми забезпечення безпеки на стадіонах під час проведення матчів Євро-2012.

Він зауважив, що реакцію УЄФА на ці події наразі перебачити важко.

«Те, що сталося на стадіоні «Динамо» - це, звичайно, абсолютно неприпустимі речі, речі вандальські. Я не готовий сказати, якою може бути реакція УЄФА, але я хочу сказати, що це питання сьогодні знаходиться теж у полі зору Європейської футбольної спілки», - сказав М.ЛУБКІВСЬКИЙ.

Голова МОК «Євро-2012 Україна» зазначив, що, незважаючи на цей прикрий інцидент, система стюардингу повинна бути налагоджена на всіх українських стадіонах, які прийматимуть матчі Євро-2012.

«Сьогодні система стюардингу, по-суті, працює лише на двох стадіонах – у Донецьку та в Харкові. На всіх інших стадіонах, на жаль, цієї системи немає. Оскільки до початку турніру, по-суті, залишився один рік, а система стюардингу повинна працювати досконало. Я переконаний, що так вона й працюватиме, але для цього потрібно підготувати людей», - підсумував М.ЛУБКІВСЬКИЙ.