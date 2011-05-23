Остап Ступка: без державної підтримки плакало українське кіно
Народний артист ділився зі студентами
Харків. 23 травня. УНІАН. Народний артист України Остап СТУПКА вважає, що без державної підтримки кінематографа Україна не матиме вітчизняного кіно.
Як передає кореспондент УНІАН, про це актор сказав під час майстер-класу, який він провів у Харківському державному університеті мистецтв ім. Котляревського в рамках III Міжнародного кінофестивалю «Харьковская сирень».
Торкаючись проблем вітчизняного кінематографа, О.СТУПКА сказав: «Якщо не буде підтримки держави, то не буде і кінематографа. Кіно - це ідеологія, на яку просто необхідно виділяти великі гроші».
Актриса і журналіст Марися ГОРОБЕЦЬ, яка взяла участь у зустрічі зі студентами університету, відмітила належний рівень та організацію харківського фестивалю. «Минулого року, - сказала вона, - ми з Остапом були ведучими на кінофестивалі у Києві. Я вам щиро скажу, що рівень кінофестивалю «Харьковская сирень», його організації на порядок вище київського».
Говорячи про своє враження від кінофестивалю «Харьковская сирень», О.СТУПКА зазначив: «Коли є професіоналізм, коли є хороша організація, коли ти працюєш на славу, то якість такої роботи одразу ж видно, видно її високий рівень. У Харкові ми побачили таку роботу. Це добре, тому що не можна інакше».
Б.СТУПКА розповів про роботу в кіно, поділився зі студентами секретами акторської майстерності та своїми творчими планами. Він також розповів про свої враження від зустрічей з французькими акторами, зокрема Жаном-Полем БЕЛЬМОНДО, які беруть участь у фестивалі.
Як повідомляв УНІАН, Третій Міжнародний фестиваль короткометражного кіно «Харьковская сирень» проходить у Харкові з 22 по 24 травня. Цього року Гран-прі фестивалю – кришталеву гілку бузку – виборюватимуть 49 кінорежисерів з 6 країн світу. Покази 53 картин вітчизняних та іноземних авторів проходять у трьох кінотеатрах Харкова («Росія», «Познань», ім. Довженка).