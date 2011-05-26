На Харківщині за метр від колії знайшли артилерійський снаряд
08:19, 26 травня 2011Харьків
1 0
Калібру 152 мм
Харків. 26 травня. УНІАН. На Харківщині біля залізничного перегону «Чугуїв – Коробочкіне» на відстані близько одного метра від залізничної колії та на відстані 500 м від житлових будинків був виявлений артилерійський снаряд калібру 152 мм часів Великої Вітчизняної війни.
Про це повідомили кореспондентові УНІАН у Центрі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.
На місці події була виставлена охорона, повідомлено райвійськкомат та місцевий підрозділ МНС. Евакуація населення не проводилася, рух на залізниці не припинявся.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter