На Харківщині за метр від колії знайшли артилерійський снаряд

Харків. 26 травня. УНІАН. На Харківщині біля залізничного перегону «Чугуїв – Коробочкіне» на відстані близько одного метра від залізничної колії та на відстані 500 м від житлових будинків був виявлений артилерійський снаряд калібру 152 мм часів Великої Вітчизняної війни.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у Центрі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

На місці події була виставлена охорона, повідомлено райвійськкомат та місцевий підрозділ МНС. Евакуація населення не проводилася, рух на залізниці не припинявся.