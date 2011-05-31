Остапчук очолив партію «Відродження»

Харків. 31 травня. УНІАН. Заступника голови партії «Відродження», начальника Південної залізниці Віктора ОСТАПЧУКА призначено виконуючим обов`язки глави партії «Відродження».

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, рішення ухвалене 28 травня 2011 р. у м. Києві на IV з`їзді партії, делегатами якого стали майже 380 тисяч залізничників.

На з`їзді також був присутній генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК, який вітав делегатів від себе і від імені Партії регіонів.

Згідно з повідомленням, на з`їзді був присутній звільнений глава партії Василь ГЛАДКИХ, діяльність якого визнана незадовільною. Також з`їзд вирішив визнати за незадовільну діяльність Політичної ради партії за період після III з`їзду.

Також делегати обговорили плани на майбутнє і причини спаду в своїй роботі. Новому складу Політичної ради партії «Відродження», з урахуванням зауважень і пропозицій делегатів IV з`їзду, доручено розробити організаційно-політичні заходи із забезпечення активізації діяльності партійних організацій усіх рівнів з безумовного виконання положень Програми і Статуту партії.

Довідка УНІАН. Партія «Відродження», ініціатором створення якої у 2004 р. був на той час міністр транспорту України - генеральний директор «Укрзалізниці» Георгій Кирпа, була створена з метою обстоювання інтересів транспортної галузі в органах влади різного рівня, у тому числі і у Верховній раді України. Наприкінці 2005 р. партію очолив на той час гендиректор «Укрзалізниці» В.ГЛАДКИХ.