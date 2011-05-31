Погода в перший день літа

Харків. 31 травня. УНІАН. 1 червня в Україні, за прогнозами синоптиків, опадів не очікується, лише вдень в південній частині та в карпатському регіоні місцями пройде короткочасний дощ, гроза, під час гроз подекуди шквали 15-20 м/с.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер протягом доби переважатиме північно-східний, східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 27-32°, в Криму та в карпатському регіоні 23-28°; в Карпатах вночі 8-13°, вдень 15-20°.

У Києві та області без опадів. Температура вночі в області 13-18°, вдень 27-32°. У м. Києві температура вночі 16-18°, вдень 29-31°.

31 травня температура води в Чорному та Азовському морях 17-21°; в Дніпрі біля Києва 20°.