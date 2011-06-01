Авіакомпанія «flydubai» у вересні розпочне рейси до Харкова

Харків. 1 червня. УНІАН. Авіакомпанія «flydubai» у вересні розпочне виконувати польоти до Києва, Харкова і Донецька з Дубаї.

Як передає кореспондент УНІАН, про це напередодні на прес-конференції в Києві повідомив генеральний директор авіакомпанії Гейт аль ГЕЙТ.

Польоти з Києва і Харкова розпочнуться з 16 вересня, з Донецька — 17 вересня. Перельоти Київ-Дубай здійснюватимуться 3 рази на тиждень, по вівторках, п`ятницях і неділях, з Харкова і Донецька — 2 рази на тиждень, по вівторках і п`ятницях з Харкова і по середах і суботах з Донецька. Польоти здійснюватимуться на літаках Boeing 737-800 NG.

Як відзначив гендиректор авіакомпанії, «flydubai» розраховує на збільшення пасажиропотоку між Україною і ОАЕ. «Коли ми почали здійснювати польоти в Баку, то ринок перевезень між Азербайджаном і Дубай зріс на 60%... Розраховую, що рейси до України матимуть такі самі тенденції», - сказав він.

За його словами, компанія не виключає відкриття нових напрямів з України після старту вже оголошених міст. Крім того, Г. аль ГЕЙТ повідомив, що рейси Київ-Дубай з грудня 2011 р. планується довести до 4 разів на тиждень. «Ми розраховуємо на хороше завантаження наших рейсів», - відзначив керівник компанії.

В Україні «flydubai» працюватиме у партнерстві з туроператором «Наталі турс».

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «flydubai» позиціонує себе як бюджетного перевізника. Належить уряду емірату Дубай. Створена у 2008 р., почала перельоти з 1 червня 2009 р. В липні 2008 р. «flydubai» розмістила замовлення на поставку 50 літаків Boeing 737-800 NG загальною вартістю 4 млрд. дол. На сьогодні її флот становить 16 літаків Boeing 737-800 NG, до її карти польотів входить 36 напрямів (без урахування України). Ще 5 літаків авіакомпанія отримає цього року.