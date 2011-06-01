Схід залишається найбільш відданим Януковичу

Харків. 1 червня. УНІАН. Більшість громадян України у цілому не схвалюють діяльність Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це свідчать результати всеукраїнського опитування, проведеного «Українським демократичним колом» на замовлення Інституту політики 20 –25 травня 2011 року.

Згідно з переданими УНІАН результатами дослідження, 60,7% опитаних громадян у цілому не схвалюють діяльність В.ЯНУКОВИЧА на посаді Президента України. Схвалюють його діяльність 30% опитаних. Не змогли визначитись 9,3%.

Як показало дослідження, діяльність В.ЯНУКОВИЧА на посаді Президента не схвалює більшість громадян у Західному, Центральному й Південному регіонах, а в Східному регіоні – відносна більшість населення.

У Західному регіоні схвалюють його діяльність 14,4% опитаних (не схвалюють - 77,6%; не змогли визначитись - 8%).

У Центральному регіоні схвалюють діяльність В.ЯНУКОВИЧА 25,4% (не схвалюють - 66,2%; не змогли визначитись - 8,4%).

У Південному регіоні схвалюють діяльність Президента 36,6% (не схвалюють - 50,8%; не змогли визначитись - 12,6%).

У Східному регіоні схвалюють діяльність В.ЯНУКОВИЧА 43,9% (не схвалюють - 48,1%; не змогли визначитись - 8%).

Після травня 2010 року оцінки діяльності В.ЯНУКОВИЧА на посаді Президента погіршувались. Упродовж року – у травні 2011 року в порівнянні з травнем 2010 року – кількість тих, хто схвалює діяльність В.ЯНУКОВИЧА зменшилась на 31,3% (з 61,3% до 30%), а кількість тих, хто не схвалює його діяльність, зросла на 32,9% (з 27,8% до 60,7%).

*** За місцем проживання опитано 1200 респондентів віком від 18 років і старше.

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