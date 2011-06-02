У Добкіна «жорстко» беруться за підприємства, які погано платять зарплату

Харків. 2 червня. УНІАН. Харківська облдержадміністрація вживатиме жорстких методів боротьби з таким явищем, як невиплата зарплат, стипендій і пенсій та накопичення боргів по них.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це заявив сьогодні під час засідання тристоронньої соціально-економічної ради заступник голови губернатора Ігор ШУРМА.

«Рівно рік тому ми домовилися про певний алгоритм дій Харківської облдержадміністрації в напрямку зменшення боргів із зарплати та внесків до Пенсійного фонду. Ми всім офіційно заявили, що спочатку ми будемо апелювати до керівників підприємств, і попередили, що в разі непогашення заборгованості будемо діяти таким чином: звертатися до відомств, Кабінету міністрів, якщо не буде результатів, будемо звертатися в районну прокуратуру, якщо й тоді не буде результатів – будемо звертатися до обласної прокуратури. Сьогодні ці 5 кроків вичерпані. Тому тепер ми приступаємо до прагматичних, жорстких, але вимушених кроків», - сказав І.ШУРМА.

За його словами, відтепер засідання обласної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із зарплати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат відбуватимуться виключно в приміщенні обласної прокуратури.

«Зараз обласна прокуратура вивчає досвід Дніпропетровської області, а саме, яким чином там дуже швидко зменшили борги із зарплати та внесків до Пенсійного фонду на 80%. Після 15 червня дніпропетровський метод в межах вимог законодавства буде працювати в Харківській області», - заявив І.ШУРМА.