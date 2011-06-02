Харківська область представлена на виставці «Агро-2011»

Харків. 2 червня. УНІАН. Другого червня в Києві у Міжнародному виставковому центрі відбулося відкриття Міжнародної агропромислової виставки-ярмарку «Агро-2011».

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, сьогодні експозицію Харківської області відвідав прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ та міністр аграрної політики і продовольства Микола ПРИСЯЖНЮК.

У виставці-ярмарку «Агро-2011» представлені всі регіони України, а також стенди 29 іноземних держав. Стенд Харківської області виконаний у вигляді «Дзеркального струменя» у натуральну величину. Представляють Харківську область понад 50 підприємств міста й області, серед яких Харківський м`ясокомбінат, завод шампанських вин, бісквітна фабрика, Харківський молочний комбінат, Харківський тракторний завод, завод ім. Фрунзе, лікеро-горілчаний завод «Прайм», птахофабрика «Зоря», а також інші сільськогосподарські та сільгосппереробні підприємства регіону.

Як повідомив сьогодні в ході відкриття виставки заступник голови Харківської облдержадміністрації Віталій АЛЕКСЕЙЧУК, у рамках виставки представлені породи корів і вівців, яких виводять в Харківській області. «Серед цих порід є порода корів під назвою «шароле». Ці корови вирощуються на «мармурове м`ясо». У нас в області зараз 300 голів цієї породи», - зазначив він. Також В.АЛЕКСЕЙЧУК висловив упевненість, що експозиція Харківської області посяде на ярмарку призове місце, оскільки, вважає, що стенд Харківської області є одним з найяскравіших.