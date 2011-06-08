Євро-2012: Колесников гарантує кошти на будівництво прикордонних доріг

Харків. 8 червня. УНІАН. Будівництво всіх доріг, які ведуть до кордону України, гарантовано буде профінансовано з державного бюджету України до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Харкові, коментуючи підготовку дорожньої інфраструктури країни до Євро-2012, сказав віце-прем’єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНИКОВ.

При цьому він зауважив, що фінансування будівництва й реконструкції доріг не міждержавного значення відбуватиметься після чемпіонату.

«Усі дороги, котрі підводять до кордону, будуть профінансовані. Все інше – вже після Євро», - сказав він.