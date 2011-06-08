Уряд не фінансуватиме в рамках підготовки до Євро-2012 будівництво Харківського метро

Харків. 8 червня. УНІАН. Будівництво метрополітену в Харкові не фінансуватиметься в рамках підготовки України до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Харкові сказав журналістам віце-прем’єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНИКОВ.

«Метрополітен. Вже спроектували одну станцію. Ну це ж до Євро не має ніякого відношення, ми ж про Євро говоримо», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня 2010 р. на урочистій церемонії відкриття нової станції метро «Олексіївська» в Харкові віце-прем’єр-міністр, міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНИКОВ заявив, що наступна нова станція Харківського метрополітену «Проспект Перемоги» буде відкрита у травні 2012 р.

«Я гадаю, наступного разу ми зустрінемося разом 7-8 травня 2012 року на станції метро «Проспект Перемоги», - сказав Б.КОЛЕСНИКОВ.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА