ДТП на автошляху Харків – Охтирка: загинули двоє водіїв

Харків. 9 червня. УНІАН. У Богодухівському районі на автошляху «Харків – Охтирка» внаслідок лобового зіткнення легковика «Хюндай Акцент» та позашляховика «Хюндай Туксон» загинуло дві особи.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Управління ДАІ Головного управління МВС України в Харківській області.

28-річний водій легковика, виконуючи обгін, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з позашляховиком під керуванням 53-річного чоловіка.

Внаслідок ДТП обидва водії від отриманих травм загинули на місці. Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, у цілому протягом минулої доби на території області сталося 13 ДТП, у яких травми різного ступеня тяжкості отримали 13 осіб, загинули 2 особи.