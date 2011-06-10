Які танки і за скільки Україна продає Ефіопії (додано фото)

Харків.10 червня. УНІАН. Швидше за все, контракт, підписаний «Укрспецекспортом» на постачання танків до Ефіопії, передбачає продаж цій країні танків Т-72.

Таку думку кореспонденту УНІАН висловив керівник дослідницьких програм Центру досліджень армії, конверсії й роззброєння (ЦДАКР) Сергій ЗГУРЕЦЬ, коментуючи інформацію про підписання «Укрспецекспортом» відповідного контракту.

За словами експерта, найбільш вірогідною моделлю танків, які Україна поставить до Ефіопії, є Т-72, великий парк яких має в своєму розпорядженні Україна. «Основними танками ЗСУ є Т-64 і танк «Оплот», які на експорт фактично не поставляються. Хоча Т-72 і знято з озброєння української армії через те, що він оснащений російським двигуном, який в Україні не виробляється, але на зберіганні Міноборони залишається близько 1,5 тис. штук цих танків», - сказав експерт і зазначив: «Україна також вирішила питання ремонту танків Т-72 на українських підприємствах і в змозі забезпечити їх післяпродажне обслуговування».

При цьому, на думку С.ЗГУРЦЯ, з боку Росії навряд чи будуть якісь претензії до України у зв`язку з продажем танків Т-72. «Ці танки на світовому збройовому ринку продають всі кому не лінь», - сказав він.

Що стосується ціни танків, то, за оцінкою С.ЗГУРЦЯ, продаж 200 танків за 100 млн. дол. є дуже вдалою операцією для України. «Згідно з постановою Кабміну про надмірне майно Збройних сил України, середня залишкова вартість Т-72 становить 50 тис. дол. До Грузії Т-72 поставлялися за ціною в 250 тис. дол., що адекватно експортній вартості танків Т-72, що продаються, наприклад, Польщею. Із загальної суми ефіопського контракту можна припустити, що ціна одного танка становить близько 500 тис. дол. Той факт, що Україні вдалося продати танки за такою ціною, відверто кажучи, навіть дивує», - сказав керівник дослідницьких програм ЦДАКР.

Як повідомляв УНІАН, прес-служба ДК «Укрспецекспорт» 9 червня заявила про те, що компанія підписала контракт з Міністерством оборони Ефіопії на постачання більш як 200 танків.

За інформацією «Укрспецекспорту», цей вид бойової техніки буде оснащено модернізованою силовою установкою і комплексом управління озброєнням. Згідно з повідомленням, вартість контракту становить більш як 100 млн. дол. Він увійшов до числа восьми найбільших договорів, укладених «Укрспецекспортом» за 15 років діяльності.

«Укрспецекспорт» вважає, що для України контракт має важливий економічний і соціальний ефект. Його реалізація дозволить завантажити потужності українських підприємств, створити нові робочі місця і збільшити бюджетні відрахування. Також завдяки угоді Україна розраховує надалі одержати замовлення на ремонт і модернізацію техніки, що поставляється, на базі своїх підприємств.

На знімках: модернізований Україною танк Т-72 на Міжнародній виставці озброєнь IDEX-2011 в Абу-Дабі (Об`єднані Арабські Емірати, лютий 2011 р.), де, за даними експертів, відбулося підписання контракту на поставку техніки в Ефіопію; генеральний директор Державного концерну «Укроборонпром» Дмитро САЛАМАТІН та заступник міністра оборони України Володимир ОМЕЛЬЯНЧУК на виставці IDEX-2011.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА