Харків. 10 червня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН виступає категорично проти закриття шкіл в Харківській області.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи на обласному телебаченню.

М.ДОБКІН повідомив, що, за розрахунками Міністерства освіти і науки, в Харківській області понад 40 шкіл є малокомплектними і підлягають закриттю.

«Я категоричний противник закриття шкіл», і «жодна з них не була закрита», - заявив М.ДОБКІН.

«У нас, - пояснив він, - вироблена позиція обласного та районного керівництва в тих питаннях, де мовиться про закриття шкіл. Якщо є малокомплектна школа, і фахівці районного управління освіти бачать, що рівень і якість освіти на дуже низькому рівні, один і той же вчитель викладає 3-4 предмета, кількість дітей неприпустимо мала, - то за згодою територіальної громади та за умови забезпечення підвозу дітей і працевлаштування вчителів ми готові організувати навчання в іншому навчальному закладі, законсервувавши цю школу до кращих часів. Якщо ж рішення територіальної громади буде негативним, то школа буде продовжувати працювати».