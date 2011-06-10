Президент Челсі привітав Металіст з п'ятою бронзою

Харків. 10 червня. УНІАН. Президент «Челсі» Роман АБРАМОВИЧ і керівництво лондонського клубу привітали харківський «Металіст» із п`ятою поспіль «бронзою» в першостях України з футболу.

«Від себе особисто і керівництва ФК «Челсі», - йдеться у привітанні, - хотів би щиро поздоровити вас із завоюванням третього місця в українській Прем`єр-Лізі сезону 2010/11. Отримання бронзової медалі в національному чемпіонаті вп’яте - це значуще досягнення, яке заслуговує бути відзначеним світовою футбольною спільнотою.

Будь ласка, прийміть наші найтепліші поздоровлення вашим гравцям, президентові Олександру ЯРОСЛАВСЬКОМУ та головному тренерові Мирону МАРКЕВИЧУ, а також медичному і технічному персоналу, всім уболівальникам, чиї об`єднані зусилля та підтримка привели команду до перемоги. Бажаю вам успіхів і в наступних сезонах».

Прес-служба ФК «Металіст»

На знімку: Роман АБРАМОВИЧ та Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ у Харкові спостерігають за грою «Металіста» у матчі Ліги Європи.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА