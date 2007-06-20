Якщо уряд не в змозі контролювати процеси, які руйнують економіку цілої галузі, йому слід подати у відставку – заява Авакова

Харків. 20 червня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ назвав злочином державну політику в галузі тваринництва.

Як передає кореспондент УНІАН, інформація про це розміщена на веб-сайті Харківської облдержадміністрації.

«Те, що робиться з тваринництвом - це державний злочин. Я на цьому наполягаю», - заявив А.АВАКОВ.

За його словами, сьогодні в тваринництві працює злочинна схема, яка вбиває вітчизняного виробника. «Я впевнений у цьому і відповідаю за кожне слово», - наголосив А.АВАКОВ.

За його інформацією, морожене м`ясо латиноамериканського і польського походження у величезних кількостях було завезене через вільні економічні зони Донецького регіону. Це призвело до різкого, у 2 рази з початку року, зниження закупівельних цін на м`ясо і зробило його виробництво в Харківській області нерентабельним.

«Ми зверталися до уряду, Верховної Ради, Президент також звертав увагу на цю проблему, а віз і нині там. Чи не тому, смію припустити, що дуже великі гроші зароблені ділками з ВЕЗ «Донецьк», і цими грошима вони змогли купити будь-які депутатські рішення?», - припустив А.АВАКОВ.

«Я з цим не можу погодитися. Це моя позиція і я добиватимуся разом з моїми колегами губернаторами, щоб ситуацію було змінено», - заявив голова облдержадміністрації.

«Якщо уряд не в змозі контролювати процеси, які руйнують економіку цілої галузі, - вважає А.АВАКОВІ, - йому слід подати у відставку».

Керівник області вважає, що «це не питання кон`юнктури або передвиборної політики, це питання державної безпеки». «Якщо тваринництво помре, - стверджує він, - то ми довго шукатимемо, де купити спочатку м`яса, потім цукор, потім хліб. По кожному з цих напрямів ми маємо жорстоку кризу».

Для того, щоб вирішити проблему в тваринництві, вважає А.АВАКОВ, необхідно прийняти закон України про заборону імпорту м`яса: «І цей закон зобов`язана була прийняти Верховна Рада V скликання. І там готові були взяти будь-які гроші для того, щоб вирішити будь-яке питання. Ось воно і було вирішено але, на жаль, не на користь галузі тваринництва».