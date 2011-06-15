Харківська організація Партії регіонів на 50% оновить список на парламентські вибори

Харків. 15 червня. УНІАН. Харківська обласна організація Партії регіонів на 50% оновить список кандидатів у депутати на виборах до Верховної Ради 2012 року.



Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам керівник обласної організації ПР, голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

За його словами, повністю список ще не готовий, його формування триває, а характерною ознакою процесу є те, що останнім часом до лав партії влилося багато нових людей, гідних представляти в парламенті інтереси регіону.

«Звичайно ж, у нас є сьогодні, по кожному округу, своє розуміння, хто піде. Будуть як відомі прізвища, так і абсолютно нові. Тому що партія, з одного боку, має омолоджуватися, а з іншого, така кількість нових поважних людей влилася в наші лави, що вони за своїм авторитетом і своїми перспективами будуть набагато кориснішими для регіону і країни в цілому як народні депутати», - сказав М.ДОБКІН.

Він не назвав конкретних прізвищ, зважаючи на те, що «список ще не готовий на 100% для винесення його на обговорення обласної парторганізації».

За словами М.ДОБКІНА, процес формування списку кандидатів може завершитися восени, і він, на думку керівника парторганізації, оновиться, «як мінімум на 50%, можливо, й більше».