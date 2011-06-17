Добкін в рамках візиту Президента Януковича відвідає Словаччину

Харків. 17 червня. УНІАН. Сьогодні голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН візьме участь у заходах в рамках офіційного візиту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Словацької Республіки.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, під час візиту відбудеться зустріч М.ДОБКІНА з головою Трнавського автономного краю Словаччини Тібором МІКУШЕМ та підписання Угоди про торговельно-економічне, науково-технічне та культурне співробітництво між Харківською облдержадміністрацією та Трнавським автономним краєм Словацької Республіки.

Крім цього, М.ДОБКІН та бізнес-делегація Харківщини візьмуть участь в українсько-словацькому Економічному форумі, де буде проведена презентація Харківської області та обговорюватимуться питання співробітництва.