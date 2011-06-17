Населення Харківщини заборгувало за тепло 122 млн. грн.

Харків. 17 червня. УНІАН. Заборгованість населення за послуги теплопостачання в опалювальний період 2010-2011рр. станом на 15.06.11 становить 121,7 млн. грн., у тому числі по Харкову - 98,5 млн.грн.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступник начальника Головного управління житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури ХОДА Сергія ЧЕРНЯКА.

За його даними, рівень розрахунків установ, які фінансуються з місцевих бюджетів, з урахуванням обласного і районного, за опалювальний період 2010-2011 станом на 15.06.11 становить 82%. Борги місцевих бюджетів, з урахуванням обласного та районного бюджетів, з оплати послуг теплопостачання за опалювальний період 2010-2011рр. мають установи Дворічанського - 1931,1 тис. грн., Лозівського 1442 тис. грн., Харківського 615, тис. грн. районів, а також міста Лозова – 168 тис. грн.

«За опалювальний період 2010-2011 років заборгованість по установах, які фінансуються з державного бюджету, за отримане тепло становить 4,6 млн. грн., у тому числі по Харкову - 2,2 млн. грн. Загальна заборгованість становить 19,5 млн. грн.», - повідомив С.ЧЕРНЯК.

Також він зазначив, що станом на 15.06.2011 р. рівень розрахунків інших споживачів по області становить 90,5%. «Низький рівень розрахунків інших споживачів у Великобурлуцькому - 84,5%, Зміївському - 85,8%, Чугуївському - 32,7% районах та Куп`янську - 84,8%», - зазначив він.

За опалювальний період 2010-2011 років станом на 15.06.11 заборгованість по інших споживачах за отримане тепло становить 23 млн. грн., у тому числі по Харкову - 21,3 млн. грн., по районах та містах області - 2,6 млн. грн. Борги з оплати за отримані в опалювальному періоді 2010-2011 років послуги теплопостачання мають госпрозрахункові споживачі Куп `янська - 391,3 тис. грн., Лозової - 96 тис. грн., Первомайського - 84,7 тис. грн. та Чугуївського району - 1925,1 тис. грн.