Металіст підписав контракт з аргентинським півзахисником

Харків. 24 червня. УНІАН. Футбольний клуб «Металіст» (Харків) підписав трирічний контракті із аргентинським півзахисником Хуаном Мануелем ТОРРЕСОМ.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили у прес-службі ФК «Металіст».

Наразі сума угоди не розголошується.

Довідка УНІАН. Хуан Мануель ТОРРЕС (Juan Manuel Torres, нар. 20 червня 1985), виступаючи за футбольні клуби «Расинг» і «Сан Лоренцо», зіграв понад 200 матчів у чемпіонаті Аргентини.

У 2005 році став чемпіоном світу у складі збірної Аргентини U20 (у цій же команді грав Лео Мессі). У складі молодіжної збірної провів 19 матчів, забив 2 голи.