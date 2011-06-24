У Тимошенко пожаліли оплатити харківським активістам добові - ЗМІ

Харків. 24 червня. УНІАН. Прибічникам Олії ТИМОШЕНКО, які виїхали з Харкова до столиці для підтримки екс-прем’єр-міністра в судовому процесі, обіцяли, але не оплатили їхні витрати, що спричинило відмову багатьох від поїздки.

Таку версію подій довкола справи, слухання якої розпочалося сьогодні в київському Печерському суді, висуває харківський «Городской дозор».

Видання наводить слова заступника голови Харківської обласної організації ВО «Батьківщина» Валерія ДУДКА, який напередодні заявив, що харків’ян на поїздку до Києва ніхто не організовував. За словами прес-секретаря харківської «Батьківщини»Юлії ГЕРМАНОВОЇ, люди з Харкова поїхали до столиці, і на ранок 24 червня їх зібралося біля суду близько семисот. Вона повідомила журналістам «Дозора», що за участь у мітингу «ніяких грошей за це ніхто не обіцяв», а також не були передбачені добові на відрядження учасникам поїздки.

Водночас, пише «Городской Дозор», напередодні виїзду частина майбутніх учасників акції повертали квитки на поїзд і відмовилися від поїздки автобусами у відповідь на те, що їм не заплатили.