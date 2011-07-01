МВС хоче розібратися, що відбулося в газеті «Український простір»

Харків. 1 липня. УНІАН. Міністерство внутрішніх справ України направить до Харкова робочу групу для з’ясування обставин з газетою «Український простір».

Як передає кореспондент УНІАН, про інформує офіційний сайт МВС України.

Згідно з повідомленням, 29 червня цього року близько 12 год. 30 хв. до оператора служби «102» надійшло повідомлення, що в Харкові невідомі захопили приміщення редакції газети. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка з’ясувала, що міліцію викликав головний редактор газети «Український простір» Роман ЧЕРЕМСЬКИЙ, який повідомив про те, що невідомі своїми діями порушили режим роботи редакції газети «Український простір».

У зв’язку з цим, повідомляє сайт МВС, тимчасово виконуючим обов’язки Міністра внутрішніх справ міліції Сергієм ПОПКОВИМ ухвалено рішення відправити робочу групу з числа працівників МВС України для об’єктивного з’ясування обставин зазначеної події.