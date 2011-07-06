Харків. 6 липня. УНІАН. У Харкові пройде виставка сучасної польської графіки із зібрання Фонду Маріуша Казани.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Генеральний консул Республіки Польща у Харкові Ян ГРАНАТ під час урочистого прийому, присвяченому початку головування Польщі в Раді Європейського Союзу.

За його словами, відкриття виставки відбудеться сьогодні, 6 липня, о 18.00 у мистецькій галереї «АВЕК» (вул. Сумсьска, 70). В експозиції будуть представлені роботи як молодих, так і відомих польських митців.

Виставка організована при сприянні Генерального консульства Республіки Польща в Харкові і приурочена до вступу цієї країни на пост держави-голови Ради Європейського Союзу.