Ярославський відповів на «печерну» логіку агента Олійника

Харків. 11 липня. УНІАН. Президент ФК «Металіст» Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ спростував слова агента Дениса ОЛІЙНИКА Андрія ГОЛОВАША про те, що півзахисникові харківського клубу нібито пред’явлено ультиматум у питанні подальшої футбольної кар’єри.

Як пише газета gazeta.ua, «агент ОЛІЙНИКА Андрій ГОЛОВАШ сказав, що Ви пред`явили гравцеві ультиматум: або до «Дніпра», або будеш знищений як футболіст. І що для Вас головне гроші, а не побудова команди».

На це запитання О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ відповів: «Це смішно. Хто такий ГОЛОВАШ? Людина, якої в Україні ніхто ніколи не бачив. Я з ним один раз говорив, так це мені нагадало печерні роки. Він сидить собі за кордоном, чи то в Голландії, чи то в Португалії, і міркує про український футбол, про Харків, уболівальників. Приїхав би сюди і тут працював. Я, скажімо, з Харкова практично не виїжджаю. Про що це говорить? Про команду я думаю або про гроші?»

«Футбол, - додав О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ - це не заробіток. Ті 35-40 мільйонів, які я інвестую в клуб, не повернуться ніколи. Окрім радості на душі від позитивних результатів та усмішок уболівальників. Те, що заплатять за ОЛІЙНИКА, навіть на зарплату футболістам не вистачить. Щоб бути об`єктивним, потрібно знаходитися поряд. Тоді можна давати правильну оцінку тому, що відбувається».

Незважаючи на заяву головного тренера «Металіста» Мирона МАРКЕВИЧА про те, що півзахисник клубу Денис ОЛІЙНИК уже в «Дніпрі», пише «Газета», президент харківського клубу «не поспішає ставити крапку в питанні про цей перехід, як і не збирається «консервувати» футболістів у своєму клубі».

«Раз Мирон Богданович сказав, це означає, що питання вирішене. Але я людина забобонна, тому б так не говорив. Поки гроші не будуть на рахунку, вважати операцію завершеною я не можу, - зазначив О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ і додав, що у цій справі «жодних проблем немає», а є лише «звичайна технічна робота».

Журналіст: ОЛІЙНИК себе дуже непогано показав у «Металісті»...

ЯРОСЛАВСЬКИЙ: І ЖАЖА теж. Але якщо клуб «консервуватиме» футболістів, жоден нормальний гравець сюди не піде. Футболіст має бачити перспективу, що він прийшов і може в майбутньому поміняти команду. Кров уесь час повинна оновлюватися для того, щоб організм був здоровим.

Журналіст: тобто ініціатива виходила від футболіста, а Ви не заперечували?

ЯРОСЛАВСЬКИЙ: всі футболісти хочуть грати в «Челсі», «Манчестері». Бажання Дениса я на томографі не розглядав, що він хотів, а що - ні. Йде така робота - і добре.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА