Харків отримає на будівництво метро 100 млн. грн. – Добкін

Харків. 12 липня. УНІАН. Кабінет міністрів України розгляне питання виділення коштів на продовження будівництва метрополітену в Харкові 20 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції сказав голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

Губернатор зазначив, що таке запевнення він отримав під час розмови з першим віце-прем’єром України Андрієм КЛЮЄВИМ.

М.ДОБКІН наголосив, що розмова йшла про суму близько 100 млн. грн.

Довідка УНІАН. «Проспект Перемоги» - майбутня 30-та станція Харківського метрополітену, яка зараз будується. Буде розташована на Олексіївській лінії метро, одразу за станцією «Олексіївська» і стане кінцевою цієї лінії. Біля станції розташований Олексіївський ринок, трамвайна лінія по проспекту Перемоги та розворотне коло тролейбусів.