Сапронов підкреслює важливість посилення торговельних відносин з ЄС

Харків. 13 липня. УНІАН. Одним з ключових напрямків розвитку експортного потенціалу харківського регіону є посилення торговельних відносин з Європейським Союзом.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це заявив заступник губернатора Юрій САПРОНОВ.

За його словами, останніми роками в Україні спостерігається тенденція переорієнтації експорту на ринки країн далекого зарубіжжя. Надалі очікується збільшення українського експорту і розширення його географії, зокрема, до країн Євросоюзу. Разом з тим, спостерігатиметься пожвавлення торгівлі з країнами СНД, зокрема, з Російською Федерацією.

«Одним з ключових напрямків розвитку експортного потенціалу Харківської області є посилення торговельних відносин з країнами ЄС, і як результат, нарощування обсягу реалізації високотехнологічної продукції, що користується підвищеним попитом у всьому світі. Поки традиційний український експорт все ще орієнтований на ринки країн СНД. Що стосується структури зовнішньоторговельних відносин Харківської області, близько половини експорту становить продукція машинобудування, але без істотних технологічних змін у бік виробництва високотехнологічної продукції і притоку інвестицій підприємства даної галузі надалі не зможуть забезпечити динамічне зростання експорту регіону», - сказав Ю.САПРОНОВ.