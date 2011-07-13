Добкін прогнозує рекордний урожай

Харків.13 липня. УНІАН. У Харківській області створено всі можливості для отримання рекордного урожаю, заявив голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

«У цьому році завдяки зусиллям аграріїв Харківської області і погодними умовами створені всі можливості для отримання рекордного урожаю. Потенціал, який сьогодні є на наших полях, дорівнює 2,5 - 3 млн. тонн валового збору всіх сільськогосподарських культур. При цьому якість зерна дуже висока», - сказав на прес-конференції у вівторок М.ДОБКІН.

За його словами, в даний час приступили до збирання 17 районів, в основному - на півдні Харківської області. Він зазначив, що були проведені пробні покоси на краях полів, де знаходиться пшениця найнижчої якості, і за оцінкою очікується хороша врожайність та якість зерна.

М.ДОБКІН повідомив, що можливості всіх елеваторів та хлібоприймальних пунктів Харківської області зі зберігання зібраного врожаю становлять приблизно 2 млн. тонн. – цього достатньо для того, щоб зберегти весь вирощений і прибраний урожай.

Він також додав, що з наступного року керівництво області дуже серйозно візьметься за ті ціни на зберігання зернових культур, що пропонують підприємства, які дуже сильно різняться з об`єктивних і суб`єктивних причин.