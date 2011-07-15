У Харкові за хабар затримано районного прокурора та слідчого

Харків. 15 липня. УНІАН. У Харкові за підозрою в отриманні хабара на суму 15 тис. дол. затримані прокурор Комінтернівського району Андрій ЛОМАКІН, а також слідчий районної прокуратури Роман РАДЬКОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам прокурор Харківської області Геннадій ТЮРІН.

За його словами, А.ЛОМАКІН вимагав хабар за закриття кримінальної справи стосовно колишніх працівників Державтоінспекції. Частина грошей (5 тис. дол.) була передана ще у червні цього року, решта 10 тисяч – 14 липня перед затриманням хабарників. Г.ТЮРІН також повідомив, що А.ЛОМАКІН, якого вчора було затримано за підозрою в хабарництві, перебуває в лікарні – у нього стався гіпертонічний криз.