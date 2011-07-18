Розпочався турнір з більярду на Кубок Чернова

09:01, 18 липня 2011
Харьків
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Депутати зіграють в клубі «Империалъ»

Харків. 18 липня. УНІАН. На Харківщині розпочався турнір з більярду серед депутатів місцевих рад на Кубок Президента Асоціації органів місцевого самоврядування Сергія ЧЕРНОВА. 

Як повідомляє сайт Харківської облради, проведення Турніру приурочене до Дня Харківської області і має на меті зміцнити взаємовідносини між депутатами місцевих рад різного рівня Харківської області.

Відбіркові ігри пройдуть з липня по вересень, а фінал відбудеться 14-15 вересня 2011 року. Переможець Турніру нагороджується Кубком Президента Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області, цінним подарунком та дипломом. Інші учасники Турніру нагороджуються відповідними дипломами.

Цього року в іграх візьмуть участь депутати Харківської обласної ради, Харківської, Вовчанської та Дергачівської районних рад, Харківської та Валківської міських рад.

Організатор турніру – Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області. Турнір проводиться за підтримкою клубу «Империалъ».

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