Розпочався турнір з більярду на Кубок Чернова

Харків. 18 липня. УНІАН. На Харківщині розпочався турнір з більярду серед депутатів місцевих рад на Кубок Президента Асоціації органів місцевого самоврядування Сергія ЧЕРНОВА.

Як повідомляє сайт Харківської облради, проведення Турніру приурочене до Дня Харківської області і має на меті зміцнити взаємовідносини між депутатами місцевих рад різного рівня Харківської області.



Відбіркові ігри пройдуть з липня по вересень, а фінал відбудеться 14-15 вересня 2011 року. Переможець Турніру нагороджується Кубком Президента Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області, цінним подарунком та дипломом. Інші учасники Турніру нагороджуються відповідними дипломами.



Цього року в іграх візьмуть участь депутати Харківської обласної ради, Харківської, Вовчанської та Дергачівської районних рад, Харківської та Валківської міських рад.



Організатор турніру – Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області. Турнір проводиться за підтримкою клубу «Империалъ».