Апарат харківської міліції скоротять на 30%

Харків. 27 липня. УНІАН. На Харківщині управлінський апарат облуправління міліції буде скорочено на 30% (на 334 особи).

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, скорочення особового складу підрозділів облуправління міліції пов’язане з реформуванням системи МВС України.

Після реорганізації у начальника Головного управління МВС України в Харківській області залишиться три заступники: перший заступник, заступник начальника – начальник міліції громадської безпеки та заступник начальника – начальник кримінальної міліції. Також до закінчення турніру «Євро-2012» у складі керівництва облуправління залишиться заступник з питань проведення Євро-2012.

У цілому в органах та підрозділах облуправління міліції буде скорочено 567 штатних одиниць.

Крім цього, у ході реформування підрозділів Державтоінспекції одночасно планується скоротити 300 штатних одиниць облуправління ДАІ в Харківській області. При цьому в районних відділах відновлять роботу відділення ДАІ. Знову буде функціонувати відділ ДАІ Харківського міського управління та створена рота дорожньо-патрульної служби при міськуправлінні. Також для обслуговування стаціонарних постів («Пісочин», «Кордон», «Кемпінг», «Чугуїв», «Красноград») та організації супроводу буде створена рота дорожньо-патрульної служби при обласному управлінні ДАІ.