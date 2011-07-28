Іран хоче співпрацювати з Україною в аграрній галузі

Харків. 28 липня. УНІАН. Ісламська Республіка Іран зацікавлена в розвитку співпраці з Україною в галузі сільського господарства.

Про це, відповідаючи на питання кореспондента УНІАН про пріоритетні напрями співпраці між Іраном та Україною, на брифінгу сказав Надзвичайний і Повноважний посол Ісламської Республіки Іран в Україні Акбар ГАСЕМІ-АЛІ-АБАДІ.

Він підкреслив, що Іран готовий до співпраці з Україною і Харківською областю зокрема в різних сферах сільськогосподарського виробництва.

«Ми готові працювати в різноманітних напрямах в галузі сільського господарства: і в напрямі постачань сільськогосподарській продукції, у напрямі постачань різноманітних технологій, щодо постачань сільськогосподарського устаткування, сільськогосподарського машинобудування», - сказав А. ГАСЕМІ-АЛІ-АБАДІ.

Посол зазначив, що в найближчому майбутньому відбудуться переговори між керівниками аграрних відомств двох країн і засідання міжурядової комісії з торговельно-економічної співпраці Ірану та України, де будуть розглянуті питання співпраці в галузі сільського господарства.

«У цьому напрямі будуть проведені переговори, сподіваюся, в недалекому майбутньому, між керівництвом аграрних відомств двох країн. Зокрема міністр аграрної політики України запросив свого іранського колегу для проведення цих переговорів. Ці ж питання стоятимуть на порядку денному чергового засідання міжурядової комісії з торговельно-економічної співпраці, а також у ході підготовчого засідання по підготовці до роботи цієї комісії, яке в недалекому майбутньому має відбутися в Тегерані», - сказав А. ГАСЕМІ-АЛІ-АБАДІ.