На Ізюмському тепловозоремонтному заводі борги із зарплати зросли до 7 млн. грн.
10:04, 28 липня 2011Харьків
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Депутати звернулися до Кабміну
Харків. 28 липня. УНІАН. Депутати Ізюмської міської ради звернулися до Кабінету міністрів України з приводу невиплати зарплат на Ізюмському тепловозоремонтному заводі.
Сума заборгованої зарплати працівникам на цьому підприємстві останнім часом зросла і становить понад 7 млн. грн.
У зверненні, яке було ухвалене на 13-й сесії міської ради 6-го скликання, депутати просять уряд виправити вкрай тяжке соціально-економічне становище на заводі.
Прохання втрутитися у ситуацію також адресоване заступникові голови Харківської облдержадміністрації Ігорю ШУРМІ та зокрема депутатам Харківської обласної ради Петру ДІДИКУ, Романові ШАПОВАЛУ та Олегу ШАПОВАЛОВУ.
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