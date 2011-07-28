На Ізюмському тепловозоремонтному заводі борги із зарплати зросли до 7 млн. грн.

Харків. 28 липня. УНІАН. Депутати Ізюмської міської ради звернулися до Кабінету міністрів України з приводу невиплати зарплат на Ізюмському тепловозоремонтному заводі.

Сума заборгованої зарплати працівникам на цьому підприємстві останнім часом зросла і становить понад 7 млн. грн.

У зверненні, яке було ухвалене на 13-й сесії міської ради 6-го скликання, депутати просять уряд виправити вкрай тяжке соціально-економічне становище на заводі.

Прохання втрутитися у ситуацію також адресоване заступникові голови Харківської облдержадміністрації Ігорю ШУРМІ та зокрема депутатам Харківської обласної ради Петру ДІДИКУ, Романові ШАПОВАЛУ та Олегу ШАПОВАЛОВУ.