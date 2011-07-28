У Пересічному п’яний водій насмерть збив 7-річну дівчинку

Харків. 28 липня. УНІАН. В селищі Пересічне Дергачівського району Харківської області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула семирічна дитина.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в облуправлінні ДАІ, ще одна постраждала – п’ятирічна дівчинка – з травмами різного ступеня тяжкості доправлена до дитячої лікарні Харкова.

За даними правоохоронців, ДТП сталася вчора, 27 липня, близько 14.20 на узбіччі ґрунтової дороги, неподалік від водоймища в селі Пересічне.

Водій автомобіля ВАЗ-2121, скоївши наїзд на дітей, спробував втекти з місця події. Втім правоохоронці «по гарячих слідах» затримали водія та доставили до Дергачівського райвідділу міліції. Ним виявився 27-річний місцевий мешканець.

Як повідомила кореспондентові УНІАН начальник Відділу зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА, на сьогодні чоловік затриманий і знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

За результатами наркологічної експертизи, він знаходився в стані алкогольного сп’яніння. За даним фактом порушена кримінальна справа. Триває слідство.