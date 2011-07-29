Відбулися збори Асоціації органів місцевого самоврядування Харківщини

Харків. 29 липня. УНІАН. 28 липня у Харкові відбулися загальні збори уповноважених представників членів Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області,

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облради, на зборах, зокрема, було ухвалено рішення про прийняття нових членів Асоціації.

За інформацією голови Харківської обласної ради, президента Асоціації органів місцевого самоврядування області Сергія ЧЕРНОВА, за період, що минув з останніх зборів, ще сім рад Харківщини схвалили рішення про вступ до Асоціації - 1 сільська рада Борівського району, 1 сільрада Зміївського району, селищна та 4 сільських ради Печенізького району.

«Таким чином, в Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області об’єдналися 381 рада різного рівня, що становить 78,4%. Це Харківська обласна рада, 27 районних рад, 6 міських рад міст обласного значення, 7 міських рад міст районного значення, 43 селищних ради; 297 сільських рад», - повідомив С.ЧЕРНОВ.