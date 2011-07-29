Органи місцевого самоврядування роз'яснюватимуть суть земельної реформи

Харків. 29 липня. УНІАН. Органи місцевого самоврядування братимуть активну участь у проведенні інформаційно-розяснювальної роборти стосовно земельної реформи.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облради, таке рішення ухвалили 28 липня члени Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області.

«Земельна реформа серед реформ, які сьогодні проводяться в державі, є найскладнішою, - зазначив президент Асоціації, голова Харківської обласної ради Сергій ЧЕРНОВ. - Тому що вона стосується кожного громадянина України. Необхідно дуже виважено до неї підходити, проводити широку роз’яснювальну роботу, забезпечити усіх необхідними інформаційними та методичними матеріалами».

Заслухавши інформацію Головного управління земельних ресурсів у Харківській області, з метою проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо реалізації земельної реформи та запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення Загальні збори уповноважених представників органів місцевого самоврядування ухвалили рішення рекомендувати місцевим радам активізувати проведення інформаційних заходів щодо запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення; вжити необхідних заходів для проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи стосовно земельної реформи, а також забезпечити проведення зустрічей, нарад, створення робочих груп із залученням представників органів виконавчої влади, науковців, громадських організацій з метою обговорення положень законопроекту «Про ринок земель».

За словами першого заступника начальника Головного управління Держкомзему у Харківській області Юрія ПЕРЕКУПСЬКОГО, згідно з дорученьнями Президента України та прем’єр-міністра України, відповідну роботу необхідно провести до 15 серпня 2011 року. Далі органи місцевого самоврядування мають проаналізувати отримані зауваження до законопроекту та до 1 вересня направити до Національного агентства по земельних ресурсах свої пропозиції щодо вдосконалення документу.

Зважаючи на це, учасники зібрання погодилися надати до Асоціації інформацію про результати проведеної роботи, пропозиції та зауваження щодо законопроекту «Про ринок земель» до 20 серпня 2011 року.

Відповідаючи на запитання керівників рад, Ю.ПЕРЕКУПСЬКИЙ повідомив, що до друку готується детальна методична, довідкова та роз’яснювальна інформація, яка найближчим часом буде доведена до усіх місцевих органів влади.