Інспектор намагався пронести в СІЗО накортики й мобілки
Триває службова перевірка
Харків. 29 липня. УНІАН. Сьогодні вранці за спробу пронести до Харківського слідчого ізолятора медичні препарати та мобільні телефони затримано молодшого інспектора відділу режиму та охорони установи.
Про це повідомили кореспондентові УНІАН в Управлінні Державної пенітенціарної служби України в Харківській області.
Під час догляду у чоловіка було виявлено та вилучено пакунок, де знаходилися десять мобільних телефонів, вісім зарядних пристроїв, акумулятор, мінігарнітура, п’ять сім-карт мобільного зв’язку, чотири медичні шприци по 10 кубічних сантиметрів, пакунок з речовиною сіро-зеленого кольору, кілька різновидів медичних препаратів, гроші у сумі 2350 грн.
Як пояснив затриманий, пакунок із вказаними предметами він мав намір доставити до зони, що охороняється.
За даним фактом проводиться службова перевірка.