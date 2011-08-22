Результати 7-го туру Чемпіонату України з футболу

Лідери виграють

Харків. 22 серпня. УНІАН. Матчами у неділю завершився 7-й тур Чемпіонату України з футболу. Ворскла - Дніпро 0:0 Шахтар - Іллічівець 3:0 (Едуардо 51, Тейшейра 30, Селезнев 51) Таврія - Карпати 1:1 (Калініченко 33, Лукас 78) Металіст - Металург 2:0 (Крістальдо 14, 35) Динамо - Кривбас 1:0 (Ярмоленко 50) Нагадаємо, що раніше зіграли... Олександрія - Оболонь 1:0 (Кабанов 73) Чорноморець - Волинь 0:0 Зоря - Арсенал 0:3 (Кобахідзе 16, 53, Ковпак 62)

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