Результати 7-го туру Чемпіонату України з футболу

00:07, 22 серпня 2011
Харьків
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Лідери виграють

Харків. 22 серпня. УНІАН. Матчами у неділю завершився 7-й тур Чемпіонату України з футболу.

Ворскла - Дніпро 0:0

Шахтар - Іллічівець 3:0 (Едуардо 51, Тейшейра 30, Селезнев 51)

Таврія - Карпати 1:1 (Калініченко 33, Лукас 78)

Металіст - Металург 2:0 (Крістальдо 14, 35)

Динамо - Кривбас 1:0 (Ярмоленко 50)

Нагадаємо, що раніше зіграли...

Олександрія - Оболонь 1:0 (Кабанов 73)

Чорноморець - Волинь 0:0

Зоря - Арсенал 0:3 (Кобахідзе 16, 53, Ковпак 62)

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