Шурма домовився з Фондом Ахметова про співпрацю

Харків. 22 серпня. УНІАН. Харківська обласна держадміністрація і Благодійний фонд бізнесмена Ріната АХМЕТОВА «Розвиток України» досягли домовленості про співробітництво у медико-соціальній сфері.

Як повідомив кореспондентові УНІАН заступник голови Харківської облдержадміністрації Ігор ШУРМА, перспективи співпраці, зокрема у фтизіатрії, були обговорені під час зустрічі з директором фонду «Розвиток України» Анатолієм ЗАБОЛОТНИМ.

За словами І.ШУРМИ, Фонд може надати допомогу фтизіатричній службі Харківської області шляхом закупівлі лабораторного та діагностичного обладнання. Під час наступної зустрічі, яка має відбутися 6 вересня в Києві, сторони планують обговорити особливості спільної роботи у боротьбі із захворюваністю на туберкульоз.

І.ШУРМА також зазначив, що під час нинішньої зустрічі Харківська облдержадміністрація запропонувала низку інших пропозицій щодо подальшої співпраці з Благодійним фондом «Розвиток України».

«Ми обговорили підписання договору соцального партнерства, який полягатиме в тому, що Фонд АХМЕТОВА буде підтримувати ініціативи Харківської облдержадміністрації, які стосуються соціально-незахищених верств населення. Це перший такого масштабу проект в Україні, і він виллється у довгострокову системну роботу», - сказав І.ШУРМА.

На сьогодні у Харківській області «в стадії реалізації також перебуває мистецько-гуманітарний проект Фонду АХМЕТОВА», зазначив заступник губернатора.