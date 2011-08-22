Міліція затримала підозрюваного у вбивстві футбольного вболівальника

Харків. 22 серпня. УНІАН. У Харкові правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві футбольного вболівальника.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Віддіді зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, потерпілий помер 19 серпня в лікарні після того, як його було госпіталізовано в непритомному стані з травмами голови зі стадіону «Металіст».

Попередньо встановлено, що затриманий 17-річний житель області у ході футбольного матчу «Сошо» (Франція) – «Металіст» (Харків) 18 серпня близько 23.00 на стадіоні Харкова під час раптово виниклої сварки завдав значних тілесних травм потерпілому. Лікарі виявили у нього численні тілесні ушкодження. У потрепілого була закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, перелом плеча, кома. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. 19 серпня після проведеної операції він помер. Згідно з актом судово-медичної експертизи, смерть настала внаслідок отриманих численних травм. За цим фактом порушено кримінальну справу за ч.2 ст.121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті потерпілого).

За даними ВЗГ, затримай сам визнав свою провину та розповів, що 18 серпня на стадіоні «Металіст» під час повернення вболівальників після перерви в матчі на свої місця у проході між секторами серед них виникла штовханина, під час якої він штовхнув чоловіка, який упав зі сходів на бетонну підлогу. Його покази підтверджуються численними показами свідків.