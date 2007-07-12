В лікарні швидкої допомоги працюватиме прес-центр

Харків. 12 липня. УНІАН. У міській лікарні швидкої допомоги відкрився прес-центр.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради з посиланням на заступника міського голови – директора Департаменту охорони здоров’я та соціальних питань Ігоря ШУРМИ, метою створення прес-центру є забезпечення прозорості діяльності міських закладів охорони здоров`я та своєчасне інформування громадськості про те, що відбувається в міській системі охорони здоров`я.

І.ШУРМА зазначив, що робота прес-центру покликана запобігти відволіканню медичних працівників від виконання їх безпосередніх обов`язків по наданню медичної допомоги.

До повноважень прес-центру І.ШУРМА також відніс інформування ЗМІ та громадськості шляхом публікації необхідних статистичних даних, висвітлення проблем, які є в міській охороні здоров’я, проведення прес-конференцій, брифінгів, науково-практичних конференцій, презентацій в сфері охорони здоров`я міста.

Найближчим часом буде відкрита веб-сторінка в Інтернеті.

Керівником прес-центру призначено Олену МАРЧЕНКО.