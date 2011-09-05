У Харкові збунтувалися чорнобильці

Харків. 5 вересня. УНІАН. У Харкові представники чорнобильських організацій оголосили безстрокову акцію протесту проти скорочення пенсій та соціальних гарантій.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив голова Харківського громадського об’єднання інвалідів Чорнобиля «Чорнобильській Спас» Борис КОРОТКОВ.

За його словами, представники чорнобильських організацій Харкова вимагають не ухвалювати зареєстрований 14 січня у Верховній Раді законопроект №7562 «Про гарантії держави щодо виконання рішень суду», згідно з яким розмір пенсій та пільг чорнобильцям буде встановлюватися не законом, а окремою постановою Кабінету міністрів України (розгляд цього законопроекту запланований на завтра - УНІАН).

Б.КОРОТКОВ підкреслив, що харківські чорнобильці зі своїми вимогами щоденно виходитимуть на площу Свободи, допоки уряд «не виконає всі соціальні гарантії для пільгових категорій громадян».

Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді зареєстровано урядовий законопроект, яким пропонується обмежити або скасувати соціальні пільги для багатьох категорій населення. Так, у проекті «Про гарантії виконання рішень суду» від 14 січня 2011 р. планується обмежити або скасувати пільги для шахтарів, лікарів, учителів, науковців, ветеранів війни, інвалідів війни, чорнобильців усіх категорій, учасників бойових дій, ветеранів праці та багатьох інших категорій. У проекті пропонується не вказувати в законах конкретні обсяги пільг та механізми їх надання, а пропонується передбачити, що обсяг пільг визначатиметься рішеннями уряду.